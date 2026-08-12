Генштаб: За добу війни росіяни втратили ще понад 1 200 військових і дві РСЗВ

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Упродовж минулої доби, 11 серпня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 260 військових і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни залишилися без семи бойових бронемашин, 60 артилерійських систем, однієї ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1 767 БпЛА, 388 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також двох одиниць спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.