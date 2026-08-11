Військові Румунії підірвали два російських дрони біля газового родовища в Чорному морі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Румунські військові у вівторок, 11 серпня, підірвали два безпілотники типу «Гербера», які виявили в економічній зоні країни неподалік газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.
Дрони помітили за понад 166 км на схід від Констанци — їх зафіксував екіпаж судна, що працювало біля платформи. До місця одразу направили корабель берегової охорони із саперами.
Щоб унеможливити ризики для суден і персоналу, які працюють у районі Neptun Deep, військові ухвалили рішення знищити дрони контрольованим підривом.
Міцуре додав, що румунська сторона зв’язалася з українськими партнерами щодо походження безпілотників — Україна підтвердила, що ці системи їй не належать. Окрім самих дронів, на воді виявили й додаткові уламки невстановленого походження.
- «Гербера» — це російський безпілотник, який використовують у війні проти України. Його часто запускають разом із ударними дронами Shahed. Проте «Гербера» дешевша за Shahed і може виконувати різні завдання: імітувати ударний дрон, щоб перевантажувати українську ППО, проводити розвідку та коригувати атаки.