Трамп заявив, що домовився про звільнення з Росії колишнього американського морпіха особисто з Путіним

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Donald J. Trump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія звільнила з вʼязниці колишнього американського морпіха Роберта Гілмана після його переговорів із Путіним.

Про це він написав у Truth Social.

«Я з гордістю повідомляю, що громадянин США Роберт Гілман повертається додому! Як широко висвітлювали медіа, Роберт був ув’язнений у Росії в 2022 році, під час правління адміністрації Джо Байдена. Після моїх переговорів із Путіним Росія погодилася звільнити його», — йдеться у дописі Трампа.

За його словами, Москва зробила це виключно з гуманітарних міркувань — без обміну на російського в’язня.

«Ми вдячні за це рішення, а також за те, що Росія не вимагала нікого натомість — обмін не відбувся», — написав Трамп.

Він додав, що вже говорив із Гілманом і той висловив одне прохання — смачний чізбургер після приземлення. Трамп пообіцяв «подбати про це».

Про стан здоровʼя американця Трамп не написав, але виклав фото, на якому Гілман лежить у літаку в кепці і виглядає дуже схудлим.

Donald J. Trump / Truth Social

Раніше родичі Гілмана розповідали, що в колонії у Воронежі американця били, катували й примусово вводили препарати, що впливають на психіку. З кінця червня він перебував у лікарні у стані, схожому на ступор.

Проте американські посадовці, які бачили Гілмана в літаку на шляху до Вашингтону 11 серпня, казали, що він перебуває «у гарній формі» — принаймні може ходити й розмовляти.

Хто такий Роберт Гілман

Роберт Гілман — колишній американський морпіх, який служив в армії США із серпня 2019 року по серпень 2020 року. Його затримали в січні 2022 року у Воронежі.

Reuters

Російська влада звинуватила його в нападі на поліцейського в нетверезому стані та засудила до 4,5 року колонії. Згодом термін покарання збільшили до 10 років, звинувативши американця в нападі на працівників колонії. Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими.

На момент звільнення він був одним із щонайменше 10 американців, яких утримували в російських в’язницях.