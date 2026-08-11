Reuters: Росія звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, ув’язненого з 2022 року

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Reuters

Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, якого утримували у російській в’язниці з 2022 року. Його помилував Путін, щоб американець міг отримати лікування у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних американських посадовців.

За їхніми словами, у вівторок, 11 серпня, 32-річний Гілман разом із матірʼю уже перебував на борту літака Держдепартаменту США, який прямував до Вашингтону. Під час польоту його оглянуть лікарі.

Напередодні родичі та адвокати американця розповідали Reuters, що з кінця червня Гілман перебуває в критичному стані після побиттів і катувань. Мовляв, він не може спілкуватися, не реагує на зовнішні подразники, його годують через зонд.

Проте американські посадовці заявили, що Гілман перебуває «у гарній формі». Принаймні, за їхніми словами, він може ходити й розмовляти.

Після прибуття до США Гілмана зустрінуть посланець президента США Стів Віткофф та заступник радника з нацбезпеки Себастьян Горка, які разом із державним секретарем Марко Рубіо, зятем Трампа Джаредом Кушнером та іншими посадовцями домагалися звільнення Гілмана. Потім американця мають доправити до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас.

За словами американських посадовців, Росія та США домовилися про звільнення Гілмана після переговорів цими вихідними. Російських ув’язнених в обмін на нього США не передавали. У Вашингтоні назвали звільнення Гілмана «жестом доброї волі».

Хто такий Роберт Гілман

Роберт Гілман — колишній американський морпіх, який служив в армії США із серпня 2019 року по серпень 2020 року. Його затримали в січні 2022 року у Воронежі. Російська влада звинуватила його в нападі на поліцейського в нетверезому стані та засудила до 4,5 року колонії.

Згодом термін покарання збільшили до 10 років, звинувативши американця в нападі на працівників колонії. Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими.

На момент звільнення він був одним із щонайменше 10 американців, яких утримували в російських в’язницях.