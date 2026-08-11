Медіа: США продали на металобрухт два танкери тіньового флоту Росії, які захопили у січні

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Уряд США продав компанії з утилізації суден два підсанкційні нафтові танкери, захоплені в січні 2026 року.

Про це пише Reuters із посиланням на профільне медіа про морську індустрію та судноплавство Lloyd’s List.

За даними видання, у липні цього року дубайська компанія з утилізації суден Global Marketing Systems (GMS) придбала два танкери за неназвану суму. Серед них — танкер Era, який раніше називався Marinera та Bella 1, а також Lileo — він раніше ходив під назвами Galileo та Veronica.

Танкер Era американські військові затримали 7 січня у північній частині Атлантичного океану після кількох днів переслідування. США заявляли, що він перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

Ще одне судно під російським прапором — Lileo — США захопили того ж місяця в Карибському морі. Воно перебувало під американськими санкціями через звʼязки з Росією.

За словами генерального директора GMS Аніла Шарма, під час продажу танкерів уряду США «виникли певні складнощі — не в останню чергу через те, що ми не до кінця розуміли, хто саме був їхнім попереднім власником».

Тепер обидва судна пустять на брухт на підприємствах з перероблення металолому в Індії.