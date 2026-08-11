На деяких рейсах «Укрзалізниці» тепер можна замовити книжки

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На окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири можуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест).

А також — у кількох поїздах внутрішнього сполучення:

№ 81/82 «Сакура» (Київ — Ужгород);

№ 95/96 «Гуцульщина» (Київ — Рахів);

№ 01/02 «Єдність» (Харків — Рахів);

№ 15/16 «Лесь Курбас» (Харків — Івано-Франківськ);

№ 17/18 «Сковорода» (Харків — Ужгород);

№ 79/80 «Січеслав» (Дніпро — Львів);

№ 106/105 «Чорноморець» (Одеса — Київ);

№ 43/44 «Стефанія» (Івано-Франківськ — Дніпро);

№ 7/8 «Буковина» (Київ — Чернівці);

№ 92/91 «Леополіс» (Львів — Київ).

Таку послугу УЗ ввела після того, як РФ почала систематично бити по складах українських видавництв. Лише станом на 23 липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона книжок і підручників українських видавництв.

1 серпня під удар потрапив логістичний центр RNK-Ranok, де зберігалися книги українських видавництв. За попередніми оцінками, згоріли понад 28 000 різних книжок — це приблизно 8 мільйонів примірників. Орієнтовні збитки сягають мільярда гривень.

А 5 серпня видавництво BookChef втратило ще 100 тисяч книг після удару по складу.