Reuters: Україна хоче транспортувати зерно залізницею через Молдову до порту в Румунії

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Flickr / Konstantin T

Україна хоче транспортувати зерно залізницею через Молдову до румунського порту Констанца.

Про це кажуть українські та молдавські джерела Reuters.

Водночас Україна попросила у Молдови знижку 50% на перевезення українського зерна. За даними співрозмовників, Молдова готова гарантувати певний обсяг вантажів. Наразі країни обговорюють терміни й обсяги транзиту.

Ексглава молдовської залізниці Олег Тофілат заявив Reuters, що потягами через Молдову можна перевозити до 4,5 мільйона тонн зерна на рік. За оцінками України, такий маршрут міг би забезпечити приблизно 10% експорту.

Необхідність пошуку альтернативного маршруту виникла через посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини. Понад 90% українського експорту зерна припадає на морські порти. До того ж Україна вже використовувала залізничний маршрут через Молдову для експорту зерна у 2022—2023 роках.

Через російські удари Міністерство аграрної політики України знизило прогноз експорту зерна у сезоні 2026—2027 років із 43 до 38—40 мільйонів тонн.