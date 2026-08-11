Китай не зміг запустити ракету-носій Long March 7A — вона вибухнула після запуску

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Китайська ракета-носій Long March 7A вибухнула в повітрі незабаром після запуску з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Про це повідомила китайське агентство Xinhua.

Вибух стався через 90 секунд після запуску. Ракета мала вивести на орбіту супутник ChinaSat-4B. Згідно з оцінкою доступних даних, проведеною агентством Reuters, цей супутник належить до тієї ж серії, що й ChinaSat-4A, запущений у 2024 році. Китай казав, що ці супутники надають послуги голосового звʼязку, передачі даних, радіо- і телевізійного мовлення.

Такі високоорбітальні супутники звʼязку можуть ретранслювати телевізійні програми та телекомунікаційні дані на великі території, включно з віддаленими районами, що розташовані поза зоною дії наземних мереж. Однак наразі невідомо, чи виконує ChinaSat-4B ту саму роль, чи має тих самих клієнтів і можливості.

Що стало причиною вибуху ракети — поки що невідомо, Xinhua пише про «аномалію», не уточнюючи, що мається на увазі.

Джонатан Макдауелл, професор Дурхамського університету та член Центру космічного екологізму, у коментарі Reuters заявив, що відео запуску показало: ракета була повністю знищена на доволі невеликій висоті та при невеликій швидкості. Це означає, що ані супутник, ані уламки не вийшли на орбіту.

Ця невдача стала першою для ракети Long March 7A з часу її першого запуску в березні 2020 року, коли через несправність під час польоту місія завершилася невдачею. Згідно з китайськими даними про запуски, за рік ракета успішно відновила польоти й до нинішнього запуску здійснила понад десяток успішних польотів.