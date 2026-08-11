Історію окупованих територій України включили до шкільних підручників у Росії

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Міністерство оборони РФ включило історію окупованих територій України до переліку шкільних підручників.

Про це пишуть російські медіа.

Зокрема, для учнів 5—7 класів рекомендували підручник «Історія нашого краю. Донбас і Новоросія». У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в контексті історії Росії. Окупаційна влада хоче передати ці підручники до шкіл із 1 вересня.

У російському Міністерстві освіти заявляють, що курс є «обʼєктивним» і покликаний стати частиною «єдиної історії Росії». Керівник відомства Сергій Кравцов стверджує, що підручник містить «реальну інформацію», на відміну, за його словами, від «українських підручників». Курс планують зробити обовʼязковим у школах окупованих Росією українських територій.

Росія не вперше використовує освіту у школах для пропаганди. Зокрема, у травні в російському підручнику із суспільствознавства для 9 класу на карті Росії позначили частиною РФ не лише окуповані землі, але й деокупований Херсон.