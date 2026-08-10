У Росії зняли з виборів до Держдуми єдину антивоєнну партію. Її раніше звинуватили у «непатріотичності»

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Michael Parulava / Unsplash

У Росії Верховний суд зняв партію «Яблуко» з виборів до Державної думи, які мають відбутися 20 вересня. Це єдина партія у РФ, що потрапила до виборчого бюлетеня й виступала за якнайшвидше завершення війни проти України.

Про це повідомила російська служба BBC.

У пресслужбі партії заявили, що спробують оскаржити рішення — це можна зробити впродовж пʼяти днів. Представник Генеральної прокуратури Росії на засіданні Верховного суду підтримав скасування реєстрації. За його словами, партія порушила законодавство у сфері інтелектуальної власності. Про що йдеться — там не пояснили.

Під час засідання представник ЦВК також навів дані Росфінмоніторингу, за якими «Яблуко» буцімто отримує іноземне фінансування. Там пояснили це продажем іноземних акцій, яких вони, за законом, мають позбутися перед виборами.

Раніше лідери ще кількох зареєстрованих партій звинуватили «Яблуко» у «непатріотичності» через те, що вони підтримують завершення війни проти України. Партія у відповідь назвала ці заяви наклепом.