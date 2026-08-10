В Австрії викрили компанію, яка постачала обладнання для виробництва російської зброї в обхід санкцій

Новини

В Австрії розкрили схему, за якою віденська компанія постачала обладнання, яке в подальшому використовували для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів. Це робили попри санкції Євросоюзу.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Австрії.

Компанія підробляла сертифікати кінцевого користувача, щоб постачати обладнання в обхід санкцій, зокрема спеціальні металообробні інструменти та верстати з ЧПК, які можуть використовувати для виготовлення деталей та інструментів.

28-річного керівника компанії з Білорусі заарештували у травні. Він перебуває під вартою, доки триває розслідування.

В Австрії не назвали компанію. Там додали, що вона приховувала свої поставки через мережу підставних компаній у Туреччині, Обʼєднаних Арабських Еміратах, Гонконзі, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві. Обладнання постачали компаніям, повʼязаним із російським державним конгломератом «Ростех».

За попередніми даними слідства, товари використовували для виготовлення військової техніки, зокрема двигунів для крилатих ракет та винищувачів. З 2022 року російським виробникам зброї постачили промислових товарів на суму понад €3,3 мільйона.