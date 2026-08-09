Тайвань у 2027 році збільшить оборонні витрати на 16%

Новини

Getty Images / «Бабель»

Уряд Тайваню у 2027 році планує збільшити оборонний бюджет на 16% — до понад $34 млрд. Заплановані кошти на оборону вперше перевищать $31 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Тайваню.

Запропонований бюджет становитиме понад $34 млрд. Його мають представити 20 серпня — передбачено кошти на берегову охорону, ветеранів і спеціальні проєкти. Як і цьогорічний бюджет, він перевищуватиме 3% ВВП Тайваню. Остаточні показники визначать під час засідання уряду.

Збільшення оборонних витрат відбувається на тлі посилення військового і політичного тиску з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією. Тайбей ці претензії відкидає. Водночас Тайвань стикається із закликами Вашингтону збільшити витрати на власну оборону.

Президент Тайваню Лай Цінде підтримав такий підхід, а уряд зробив модернізацію армії одним із ключових напрямів своєї політики. Країна, зокрема, розвиває власне виробництво підводних човнів та іншого озброєння.

Китайські військові майже щодня проводять операції поблизу Тайваню та періодично організовують масштабні військові навчання. Наразі Тайвань проводить щорічні військові навчання.