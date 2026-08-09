На Херсонщині розширили перелік населених пунктів з обовʼязковою евакуацією

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У Херсонській області розширили перелік населених пунктів, де проводиться обовʼязкова евакуація.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Рада оборони Херсонщини додала до переліку села Краснопільське і Чарівне. Також тут діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю.

У 2025 році до такого переліку увійшли населені пункти Веселе, Козацьке, Берислав, Новоберислав, Одрадокамʼянка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Качкарівка, Саблуківка, Милове, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка.

А також Золота Балка, Осокорівка, Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Білозерка, Кізомис, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Новотягинка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе.

З Херсонської громади — селище Інженерне, Комишанський, Садівський і Антонівський старостати (зокрема вулиці Східні — з 1 по 34), а також вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська (всі вулиці та провулки нижче до Дніпра), мікрорайони Корабел, Янтарний-1 і Янтарний-2 міста Херсон.