Bild: Від лютого 2022 року Німеччина вислала приблизно 400 росіян — 80 з них були дипломатами

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Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Німеччина вислала приблизно 400 росіян, 80 з яких мали дипломатичний статус.

Про це пише Bild з посиланням на дані Міністерства закордонних справ ФРН.

У МЗС Німеччини заявили, що вислані дипломати російського посольства — співробітники спецслужб. Влада країни розглядала висланих росіян із дипломатичним статусом як людей, пов’язаних із розвідувальною діяльністю. Більшість із них були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Також кількість російських дипломатів у Німеччині значно скоротилася після початку повномасштабної війни РФ проти України. Востаннє російського дипломата вислали з Німеччини у січні цього року. Тоді країна оголосила персоною нон грата заступника військового аташе посольства РФ у Берліні.

Окрім співробітників дипломатичних установ, з 2022 року Німеччина вислала ще 313 громадян Росії, додає Bild.