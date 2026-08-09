У Франції понад 400 людей арештували через масштабні пожежі в країні — їх підозрюють у навмисних підпалах

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Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 420 арештів людей, яких підозрюють у тому, що вони навмисно або випадково спричинили масштабні лісові пожежі. Серед них — 166 неповнолітніх.

Про це пише BBC.

За даними уряду країни, дев’ять із десяти лісових пожеж у Франції спричиняють люди. 23-річного француза звинуватили у навмисному підпалі десяти ділянок упродовж п’яти днів у районі Вар у липні. Йому загрожує 15 років позбавлення волі та штраф у розмірі €150 тисяч.

Багатьох інших також притягнули до відповідальності й одразу засудили. Ще один француз отримав три роки ув’язнення за те, що нещодавно спричинив три пожежі в лісі в регіоні Вогези.

Однак у країні ставлять під сумнів, наскільки ретельно поліція встигла розслідувати ці справи, зважаючи на такий короткий проміжок часу. Один із прокурорів Бордо Рено Годьоль заявив, що за нинішніх обставин суворий підхід є виправданим.

Експерти вважають, що підпали становлять лише невелику частку всіх пожеж. Більшість усе-таки стаються випадково: іскри можуть з’являтися під час будівельних робіт, через несправне електрообладнання чи недопалки.