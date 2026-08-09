Росіяни били по Україні ракетами та 202 дронами. Як відпрацювала ППО

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Сергій Лисак/Одеська МВА / Telegram

Російська армія вночі та вранці 9 серпня атакувала Україну балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М»/С-400, «Онікс», Х-31П та 202 дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракети та дрони летіли з Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Основним напрямком руху була Одещина.

ППО знешкодила 174 ворожі БпЛА, а також пʼять баражуючих боєприпасів «Бандероль».

Зокрема, вночі під ударом була Одещина. В Одесі після російської атаки зруйновані житлові будинки в кількох районах міста, є пошкоджені авто. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Також росіяни вранці завдали ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Салтівському районі Харкова, двоє загиблих та 13 постраждалих. Третій удар зафіксували у парку у цьому ж районі.

Житомирщину росіяни атакували реактивними безпілотниками. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, підприємство та приватний будинок. Є постраждалі.