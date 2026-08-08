Україна отримає від Туреччини ракети ATACMS і реактивні системи M270 на понад $280 млн

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Україна отримає від Туреччини ракети ATACMS і реактивні системи M270 на понад $280 мільйонів — США погодили.

Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США.

Туреччина передасть Україні два пакети озброєння. Перший пакет вартістю понад $255 мільйонів містить 12 пускових установок M270 MLRS, 2 524 некеровані реактивні снаряди M26 калібру 227 мм з касетними бойовими частинами та 47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм.

Другий пакет вартістю приблизно $28 мільйонів містить 70 балістичних ракет M39 ATACMS. Передача відбудеться тому, що Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію наявних систем.

Оскільки зброя вироблена у США, її передача Україні потребувала дозволу американської влади. Поставки можуть розпочати після завершення передбаченої процедури розгляду документів Конгресом.