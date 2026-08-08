Bloomberg: Туреччина обмежила рух суден до Чорного моря через велику кількість атак

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Туреччина тимчасово обмежила рух частини комерційних суден до Чорного моря через велику кількість атак.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомило кільком суднам, які прямували до російського Новоросійська — важливого порту для експорту нафти та зерна, що наразі не видає дозволів на проходження через Дарданелли або потребує більше часу для розгляду заявок.

Окремим суднам повідомили, що затримки також стосуються бортів, які прямують до України. Причини такого рішення турецька влада офіційно не пояснила. Водночас обмеження, схоже, не стосуються суден, які прямують до Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини.

За даними Bloomberg, у суботу такі судна продовжували проходити на північ через Дарданелли. Рішення Анкари ухвалили на тлі серії атак на цивільні судна в Чорному морі, зокрема на ті, що належать Туреччині.

Нові затримки можуть додатково ускладнити світову торгівлю, оскільки нафтові та інші вантажні потоки вже зазнають перебоїв через війну з Іраном. Також скорочується кількість перевезень через Ормузьку протоку.