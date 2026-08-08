ЄС вніс до Фонду підтримки енергетики України ще €30 млн

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові €30 мільйонів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Тепер загальний внесок блоку до Фонду сягнув €279 мільйонів. Ці кошти допомагають відновлювати пошкоджену інфраструктуру, закуповувати обладнання тощо.

Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) — це спеціальний міжнародний фінансовий інструмент, створений у квітні 2022 року за ініціативи Міненерго України та Єврокомісії при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Фонд накопичує грантові кошти від міжнародних донорів (урядів іноземних держав і міжнародних організацій) для аварійних ремонтів та стабільності української енергосистеми під час російських атак.

Окрім цього, Сербія виділила €2 мільйони на підтримку української енергетики, заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з премʼєр-міністром Сербії Джуро Мацутом.