У Болгарії біля кордону з Румунією впав і вибухнув безпілотник (Оновлено)

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Поліція Молдови

Вранці 8 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та вибухнув на її території.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, передає Болгарське національне радіо.

Інцидент стався приблизно о 08:10. Безпілотник упав десь за 100 метрів від кордону з Румунією — біля колишнього пункту пропуску «Кардам», що за кілометр від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

За словами премʼєра Радева, румунські прикордонники почули шум двигуна безпілотника, після чого прикордонний патруль у болгарському місті Генерал-Тошево почув сильний вибух. Дрон упав у полі із соняшниками, після вибуху здійнявся чорний дим. Постраждалих чи пошкоджень немає.

Радев заявив, що це був великий апарат, який ніс значну кількість вибухівки, але його тип поки що не встановили. Дрон не зафіксували радарами ані в Болгарії, ані в Румунії. Премʼєр пояснив, що це через низьку висоту.

За словами Румена Радева, потрібно зробити щільніше радіолокаційне покриття. Він також заявив, що Болгарія роками затримувала закупівлю сучасних цифрових тривимірних радарів, тому зараз Міноборони намагається прискорити їх поставки.

Після інциденту Болгарія посилить контроль за безпілотниками. Уздовж кордону з Туреччиною до кордону з Румунією розмістять додаткові сили, зокрема прикордонну поліцію, для протидії дронам.

Оновлено (21:21) У Болгарії заявили, що дрон, який вибухнув біля газопроводу, ймовірно, був українським. Ідеться про дрон-приманку «Майя», пише The Sofia Globe. Водночас у Міноборони країни наголосили, що не вважають інцидент навмисним.