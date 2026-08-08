На Теремках у Києві після протестів місцевих призупинять вирубку дерев до 11 серпня

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У мікрорайоні Теремки в Києві призупинять вирубку дерев до 11 серпня після протестів місцевих через будівництво тепломережі в зеленій зоні.

Про це повідомляють мітингувальники в соцмережах.

Приблизно тиждень тому місцеві жителі почали протестувати через вирубку дерев. У «Київтеплоенерго» кажуть, що це потрібно, аби прокласти тепломережу і використати 80 Гкал вільної потужності котельні для опалення мікрорайонів Теремки-1 і Теремки-2 у кризових ситуаціях.

Котельні також обладнають установками, які під час блекаутів вироблятимуть електроенергію для роботи самого обʼєкта. Місцеві жителі наполягають, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Сьогодні на протесті зібралися до 300 людей. До них вийшов представник «Київтеплоенерго» та директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко і письмово пообіцяв призупинити роботи до 11 числа.

Саме тоді в Голосіївській РДА має відбутися зустріч із мешканцями, на якій влада обіцяє показати дозвільні документи на будівництво, відповісти на запитання мешканців, а також обговорити можливу зміну маршруту тепломережі.

У КМДА кажуть, що після закінчення робіт планують посадити нові дерева там, де дозволятимуть технічні вимоги. Водночас люди збираються завтра знову вийти на мітинг, але вже під будівлею КМДА об 11:00.

У КМДА пояснили, що передбачений проєктом коридор має приблизно 10 метрів завширшки. Така ширина необхідна для роботи будівельної техніки, зокрема екскаватора. Під час протестів деякі мешканці намагалися фізично перешкоджати вирубці.

За словами очевидців, активісти обіймали дерева та перекривали доступ працівникам з пилками. В одному з випадків поліція відтягувала учасників акції від дерева, після чого одній із жінок знадобилася допомога медиків.