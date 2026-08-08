Bloomberg: Україна пообіцяла США не бити по деяких суднах у Чорному морі. Є умова

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Kaja Kallas / X

Україна пообіцяла США не бити по Каспійському трубопроводу, який зʼєднує родовища Казахстану з російським узбережжям Чорного моря, і по деяких неросійських суднах, що йдуть до терміналу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Цей термінал розташований біля російського порту Новоросійськ. Київ, за даними джерел, пообіцяв США не бити по суднах, які йдуть до нього, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним чи юридичним особам.

Україна також надасть інструкції перевізникам, уточнюючи, які судна підлягають атакам.

Україна постійно атакує танкери, пришвартовані біля російських портів, зокрема і в Новоросійську. Саме через це Казахстан почав боятись перевозити нафту до свого головного трубопроводу. У Bloomberg пишуть, що Казахстан не має альтернативних маршрутів перевезення своєї нафти, окрім цього.

Сьогодні командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що лише з 1 по 8 серпня Україна вдарила по 12 танкерах у Чорному та Азовському морях.