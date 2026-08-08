Росіяни били по Україні ракетами та 151 дроном. Як відпрацювала ППО

Новини

Російська армія в ніч проти 8 серпня атакувала Україну шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М», зенітними ракетами С-400 та 151 дроном типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракети та дрони летіли з Брянської і Курської областей, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться в заяві.

ППО знешкодила 135 БпЛА. Проте ракети і 13 дронів влучили в 12 місцях, уламки впали в семи.