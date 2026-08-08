Росіяни вночі атакували Київ і область — є загиблі та поранені

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Пресслужба ДСНС

Російська армія в ніч проти 8 серпня атакувала Київ і область. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки.

У селі Пухівка Броварського району Київщини через атаку загинули троє людей, серед них — дитина. Ще троє людей постраждали. Атака зруйнувала будинок, альтанки та дві автівки. Після удару спалахнули пожежі — зокрема горів склад.

У Києві постраждали четверо людей. Атака спричинила пожежі в Голосіївському та Оболонському районах. Горіли гаражі та підприємство.

На Чернігівщині через удар дрона загорівся склад, пожежу загасили.