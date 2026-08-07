«Західні союзники ось-ось знову підведуть Україну». Світові медіа про російсько-українську війну 7 серпня

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«Бабель»

«Історія оборони України — це приклад дивовижної стійкості, але її постійно руйнують фатальні затримки з допомогою», — зазначає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Він вважає, що основна провина за ці провали лежить на західних союзниках, які зараз знову опинилися за крок до чергової помилки. Сьогодні українські військові міцно тримають позиції на полі бою, проте якщо США та Європа не надішлють вчасно допомогу, Україна втратить шанс змінити перебіг війни чи змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Цю думку також розвивають журналісти The Atlantic Міссі Раян і Саймон Шустер у великому матеріалі про те, як відносини України й США знову зайшли в глухий кут. За останні місяці Києву вдалося перехопити ініціативу у війні та зробити відчутний військово-технологічний ривок. Проте, як йдеться в статті, цей імпульс згас за лічені дні. На саміті НАТО Трамп натякав, що Україна отримає ліцензію і сама зможе випускати ракети до Patriot. Однак минулого тижня він відмовився від цієї обіцянки. Високопосадовець Білого дому пояснив журналістам таку логіку: США вивчають співпрацю з Києвом в оборонній галузі, але якщо Україна сама вироблятиме Patriot, це нібито поставить під загрозу військову перевагу Америки.

Паралельно Зеленський, як ідеться у статті, просив Трампа вплинути на Ілона Маска. Київ хоче використовувати Starlink, щоб точніше бити по мобільних пускових установках для балістичних ракет Росії. Трамп і тут уникнув чіткої відповіді. Однак цим питанням займається ексміністр оборони Михайло Федоров: він кілька разів намагався через таємні канали домовитися з Маском. Та мільярдер постійно відмовляє і радить шукати компромісу з Москвою, зазначили два співрозмовники з оточення Федорова. Сумнівною залишається й дипломатична обіцянка Трампа, що його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом вперше приїдуть до Києва. Жодних ознак того, що це відбудеться, немає, пише видання.

Тим часом газета Frankfurter Allgemeine Zeitung розкриває закулісну оборонну та економічну співпрацю України із Сербією та деталі візиту Володимира Зеленського до Белграда. Поїздку готували в умовах суворої секретності, йдеться в статті. Водночас сам візит свідчить, що сербський президент Александар Вучич не вірить у швидку перемогу Росії та прагне розбудовувати звʼязки з Україною. Очікується, що президенти обговорять економічну співпрацю, однак справжньою метою візиту може бути потенційне спільне виробництво дронів. Ідеться про так звану тристоронню кооперацію: Сербія надає майданчик, Україна — бойовий досвід і технології, а Обʼєднані Арабські Емірати — фінансування. Також Україну цікавлять сербські потужності для виготовлення зброї та боєприпасів, зокрема артилерійських.

Експосол США в Белграді Крістофер Гілл розповів газеті, що з початку повномасштабного вторгнення США допомагали скуповувати сербські зброю і боєприпаси для України. Це викликало гостре роздратування і попередження з боку російських спецслужб і особисто Путіна в розмовах із Вучичем, проте Сербія продовжувала ці угоди. Гілл також підтвердив, що Сербія не постачала зброю Росії.

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