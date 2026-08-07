ЄС увів санкції проти пʼятьох росіян, повʼязаних з виробництвом зброї. Це відповідь на нещодавню серію ударів РФ по Україні

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Європейський Союз запровадив нові санкції проти пʼятьох громадян Росії, що підтримують російський військово-промисловий комплекс і причетні до виробництва зброї, яку використовують у війні проти України.

Про це 7 серпня повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що це відповідь ЄС на нещодавню серію російських авіаударів по Україні. За її словами, кожен новий напад на Україну — це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію.

До санкційного списку увійшли керівники російських підприємств оборонної та військово-технологічної галузей, які займаються розробкою, виробництвом або постачанням військової техніки для російської армії.

Зокрема, під санкції потрапив генеральний директор заводу «Металіст» Раміль Бадгутдінов. Це підприємство, зокрема, виробляє системи для балістичних ракет «Іскандер-М».

Також обмеження торкнулися Олександра Дюкарєва — генерального директора Красноярського машинобудівного заводу, де, серед іншого, виготовляють міжконтинентальний ракетний комплекс РС-28 «Сармат».

Ще троє людей з нового списку санкцій очолюють компанії, які виробляють військові системи звʼязку, а також розробляють програмне забезпечення для безпілотників і космічних військових технологій.

Усі вони відтепер втратять доступ до своїх активів у ЄС. Крім того, їм заборонено вʼїзд до країн Євросоюзу, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати цим людям кошти.