У Таїланді учень відкрив стрілянину в школі і вбив шістьох людей. Перед цим він застрелив своїх бабусю і дідуся

Новини

Getty Images / «Бабель»

У провінції Нонтхабурі в Таїланді один з учнів відкрив вогонь у школі — загинули троє учителів і троє учнів. Перед цим він застрелив своїх бабусю і дідуся у них вдома.

Про це пишуть Khaosod Online та Reuters.

Ще 15 людей поранені, двоє з них у важкому стані. Сам нападник, за попередніми даними, застрелився. Про мотиви стрільця поліція поки що не повідомляла.

Поліція додала, що 14-річний хлопець випустив щонайменше 26 куль, а при ньому знайшли ще 34 патрони. За даними правоохоронців, зброя належала його дідусеві. Журналісти уточнили, що це вже друга стрілянина в школі в Таїланді цього року — у лютому на півдні країни загинув учитель, а один учень отримав поранення.

Getty Images / «Бабель»