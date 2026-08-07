ЄС прискорить розгортання власної супутникової мережі IRIS² — перші запуски заплановані на 2029 рік

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Європейська комісія та консорціум SpaceRISE підписали угоду про розгортання супутникової системи IRIS² — нової флагманської мережі звʼязку Євросоюзу. Проєкт переходить від планування до повномасштабної реалізації, а перші запуски заплановані на 2029 рік.

Про це повідомила Єврокомісія.

Угоду про реалізацію програми сторони підписали 7 серпня. Переговори тривали із січня 2026 року. За цей час Єврокомісія і SpaceRISE погодили технічні параметри системи, її потужність, графік розгортання, цільову вартість і обсяг інвестицій приватних операторів.

Основна мережа складатиметься з 330 супутників на низькій навколоземній орбіті й 18 на середній. Додатково до неї включать 66 супутників з підвищеним рівнем захисту. Після запуску IRIS² забезпечить автономний і надійний звʼязок для урядів, військових, служб безпеки і рятувальників у країнах ЄС, а також у Норвегії та Ісландії.

Фінансування планують забезпечити коштом бюджету ЄС на 2028—2034 роки, а також внесків держав-членів та інших країн-учасниць. Деякі країни вже оголосили про додаткові інвестиції. Польща зобов’язалася виділити €656 млн, Угорщина — €500 млн, а Іспанія заявила про інвестиції від €1,6 до €2 млрд.

Створюватимуть мережу провідні європейські компанії, серед яких Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB та Aerospacelab.