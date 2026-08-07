Reuters: Колишній американський морпіх, якого з 2022 року утримують у Росії, нині при смерті. США вимагають терміново його звільнити

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Reuters

Колишній американський морський піхотинець Роберт Гілман, який з 2022 року відбуває покарання в Росії, перебуває в критичному стані після побиттів і катувань.

Про це пише Reuters із посиланням на адвокатів Гілмана і його сестру.

За словами керівника адвокатського об’єднання Global Reach, 32-річний американець з кінця червня перебуває в лікарні в стані, схожому на ступор. Він не може спілкуватися, не реагує на зовнішні подразники, його годують через зонд. Через це Гілман не може брати участі в судових засіданнях.

Родина Гілмана стверджує, що в російській колонії чоловіка катували і примусово вводили препарати, які впливають на психіку. Саме це, за їхніми словами, призвело до різкого погіршення здоровʼя.

Високопосадовець адміністрації Дональда Трампа заявив, що там «уважно відстежують» справу Гілмана і «неодноразово вживали узгоджених зусиль у контактах з російською стороною, закликаючи повернути його до США».

Держдепартамент США заявив, що «глибоко стурбований» станом Гілмана і закликав Росію негайно звільнити його, щоб він міг отримати медичну допомогу в США. За даними Reuters, держсекретар США Марко Рубіо порушував це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наприкінці липня.

Якою була реакція Лаврова на це прохання — невідомо. Російська сторона поки не коментувала ситуацію.

Що відомо про справу Гілмана

Роберт Гілман — колишній американський морпіх, який служив в армії США із серпня 2019 року по серпень 2020 року. Його затримали в січні 2022 року у Воронежі. Російська влада звинуватила його в нападі на поліцейського в нетверезому стані та засудила до 4,5 року колонії.

Згодом термін покарання збільшили до 10 років, звинувативши американця в нападі на працівників колонії. Його родина і правозахисники називають усі обвинувачення сфабрикованими.

Нині в Росії, за даними Reuters, залишаються щонайменше десять увʼязнених громадян США. Правозахисники побоюються, що історія Гілмана може закінчитися так само трагічно, як справа американського студента Отто Вормбіра, який помер після звільнення з увʼязнення в Північній Кореї у 2017 році.