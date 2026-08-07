Уночі росіяни запустили по Україні майже 150 дронів, є влучання. Які наслідки

Новини

У ніч проти 7 серпня російські війська випустили для атаки на Україну 147 різних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 114 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 29 ударних БпЛА влучили в 15 місцях, уламки впали в чотирьох. Зокрема, під ударом дронів та авіабомб вночі були Суми. Внаслідок обстрілу двоє людей поранені — їх госпіталізували.

У місті пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт і обʼєкти інфраструктури.

Також цієї ночі російські дрони знищили поштове відділення в Глухівській громаді Сумщини. Люди не постраждали.

Пізно ввечері 6 серпня росіяни вдарили по Одещині. В Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі постраждав 16-річний хлопець. З осколковим пораненням його доправили до лікарні.

Ще вночі росіяни атакували Запоріжжя — там загорілася офісна будівля, а також Дніпропетровщину — у пʼяти районах пошкоджені будинки, пошта, гімназія, адмінбудівля й автівки. Минулося без постраждалих.

Уже зранку 7 серпня росіяни двічі обстріляли Херсон — відомо про трьох постраждалих. Це жінка і двоє чоловіків.