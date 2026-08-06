Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж країни Заходу виготовляють ракети-перехоплювачі. Світові медіа про війну 6 серпня

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«Бабель»

Сьогодні увага світових медіа зосереджена на гострій нестачі в Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів — саме в той момент, коли Росія посилила повітряні атаки. The New York Times пише, що заклики Володимира Зеленського до союзників із проханням надати більше засобів ППО стали менш успішними. Причина — країни Заходу самі почали побоюватися дефіциту таких ракет через інші війни, зокрема на Близькому Сході, та потребу зберігати запаси для власної оборони. Однак проблема не лише у бажанні союзників допомогти: Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж Захід може виготовляти ракети-перехоплювачі. Згідно з аналізом даних українських Повітряних сил, проведеним NYT, Росія цього року випустила по Україні 650 балістичних ракет. Це більше, ніж кількість перехоплювачів PAC-3, які їхній американський виробник Lockheed Martin постачив по всьому світу за минулий рік.

The Washington Post розповідає про те, що раніше Білий дім звертався до партнерів із закликом надіслати Києву свої ракети для Patriot. Однак низка країн відмовилася, аргументуючи це тим, що це може послабити їхню власну оборону. «Ситуація справді погана», — сказав виданню колишній високопоставлений український чиновник, прогнозуючи «найгірший сценарій» до цієї зими. — Зараз у нас немає достатньої кількості перехоплювачів, і я не вірю, що в найближчі місяці вдасться знайти їх у значних обсягах. Навіть якби ми отримали певну кількість, цього все одно було б недостатньо, тому що Росія має набагато більше балістичних ракет».

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