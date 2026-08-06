FT: Колумбійські наркокартелі посилають бійців воювати в Україну, щоб ті вчилися керувати дронами

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Колумбійські злочинні угруповання відправляють своїх бійців під виглядом добровольців до української армії, аби ті навчилися працювати з дронами, а потім передали свій досвід.

Про це пише Financial Times.

За словами офіцера Центру рекрутингу Міністерства оборони України Тараса Паляниці, українська сторона вже виявляла серед іноземних добровольців колумбійців, повʼязаних з організованою злочинністю. Їх відсторонили від служби та повернули додому.

Як зазначає видання, протягом останнього року неодноразово зʼявлялися повідомлення, що колумбійські незаконні збройні угруповання намагаються відправляти своїх людей в Україну, щоб ті освоїли новітні технології застосування дронів, зокрема FPV-безпілотників.

Один з колумбійських військових, який воює в Україні, розповів, що злочинні угруповання особливо цікавляться тим, як захищати звʼязок між оператором і дроном від засобів радіоелектронної боротьби та як правильно оснащувати безпілотники вибухівкою.

Український досвід уже впливає на ситуацію в Колумбії. Якщо раніше урядові війська мали перевагу в повітрі, то тепер повстанці та наркокартелі дедалі частіше застосовують дешеві комерційні дрони для атак.

За даними Міністерства оборони Колумбії, у 2024—2025 роках незаконні збройні формування здійснили 264 атаки із застосуванням безпілотників. Унаслідок таких ударів загинули й були поранені військові, також постраждала військова інфраструктура.

У відповідь влада Колумбії посилила контроль за імпортом дронів і оголосила про створення системи протидії безпілотникам вартістю $1,6 мільярда.

Водночас експерти вважають, що найбільша загроза полягає не лише в самих дронах, але й у передачі бойового досвіду. За словами аналітиків, колумбійські бойовики швидко адаптують українські методи ведення війни, що може суттєво посилити їхні можливості в конфлікті всередині країни.

Українські командири високо оцінюють підготовку і витривалість громадян Колумбії, які воюють проти Росії, але водночас визнають необхідність ретельно перевіряти добровольців, щоб не допустити проникнення представників кримінальних угруповань.