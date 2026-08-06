FT: Колумбійські наркокартелі посилають бійців воювати в Україну, щоб ті вчилися керувати дронами
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Колумбійські злочинні угруповання відправляють своїх бійців під виглядом добровольців до української армії, аби ті навчилися працювати з дронами, а потім передали свій досвід.
Про це пише Financial Times.
За словами офіцера Центру рекрутингу Міністерства оборони України Тараса Паляниці, українська сторона вже виявляла серед іноземних добровольців колумбійців, повʼязаних з організованою злочинністю. Їх відсторонили від служби та повернули додому.
Як зазначає видання, протягом останнього року неодноразово зʼявлялися повідомлення, що колумбійські незаконні збройні угруповання намагаються відправляти своїх людей в Україну, щоб ті освоїли новітні технології застосування дронів, зокрема FPV-безпілотників.
Один з колумбійських військових, який воює в Україні, розповів, що злочинні угруповання особливо цікавляться тим, як захищати звʼязок між оператором і дроном від засобів радіоелектронної боротьби та як правильно оснащувати безпілотники вибухівкою.
Український досвід уже впливає на ситуацію в Колумбії. Якщо раніше урядові війська мали перевагу в повітрі, то тепер повстанці та наркокартелі дедалі частіше застосовують дешеві комерційні дрони для атак.
За даними Міністерства оборони Колумбії, у 2024—2025 роках незаконні збройні формування здійснили 264 атаки із застосуванням безпілотників. Унаслідок таких ударів загинули й були поранені військові, також постраждала військова інфраструктура.
У відповідь влада Колумбії посилила контроль за імпортом дронів і оголосила про створення системи протидії безпілотникам вартістю $1,6 мільярда.
Водночас експерти вважають, що найбільша загроза полягає не лише в самих дронах, але й у передачі бойового досвіду. За словами аналітиків, колумбійські бойовики швидко адаптують українські методи ведення війни, що може суттєво посилити їхні можливості в конфлікті всередині країни.
Українські командири високо оцінюють підготовку і витривалість громадян Колумбії, які воюють проти Росії, але водночас визнають необхідність ретельно перевіряти добровольців, щоб не допустити проникнення представників кримінальних угруповань.
- Наразі на боці України у війні проти Росії воюють приблизно 16 тисяч іноземних добровольців зі щонайменше 72 країн, повідомляла військова омбудсманка Ольга Решетилова. Майже 40% з них — вихідці з країн Латинської Америки.