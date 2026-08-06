Екскомандувача логістики Повітряних сил підозрюють у незаконному збагаченні на 21 млн грн. Це вже його друга підозра

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Колишньому командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ оголосили нову підозру в незаконному збагаченні. Імʼя підозрюваного не називають, але матеріали справи свідчать, що йдеться про полковника Андрія Українця.

Про це повідомляють генпрокурор Руслан Кравченко і пресслужба Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, упродовж 2020—2025 років Українець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 мільйонів гривень перевищує його офіційні доходи.

Через близьких людей він оформив шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі, зокрема Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі та інші нежитлові приміщення.

За даними прокуратури, попри оформлення майна на батьків, сина, співмешканку і кума, фактичним власником і розпорядником активів залишався підозрюваний.

Військовому повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. Прокуратура просить призначити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 21 мільйон гривень.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.