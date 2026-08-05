Росіяни під час нічної атаки знищили ще понад 100 000 книг видавництва BookChef

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Російська армія під час нічної масованої атаки знищила ще понад 100 000 книг видавництва BookChef. Удар припав на резервний склад на базі логістичного партнера Denka Logistics.

Про це повідомила пресслужба видавництва.

У заяві додали, що це були всі складські залишки. Також вогонь знищив новинки, які щойно приїхали з друкарень.

Нещодавно цей склад запрацював після попередньої атаки. Тоді атака пошкодила центральний склад, але був ще невеликий резервний, де зберігалися інші книги BookChef.

«У зв’язку з цим ми змушені переглянути терміни виконання передзамовлень. Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Дати отримання книг залежатимуть від запуску нових складських потужностей і повторного друку окремих видань», — додали у заяві.

Це не перший випадок, коли росіяни бʼють по складах з книгами. 1 серпня Росія вдарила по складу видавництва «Ранок» у Харкові. Тоді атака знищила щонайменше 8 млн українських книжок.