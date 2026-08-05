Стефанішина прокоментувала свою нову підозру: «Мені не було й немає чого приховувати»

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Колишній посол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала вручену їй нову підозру від антикорупційних органів. За її словами, їй «не було й немає чого приховувати».

Про це вона написала у Фейсбуку.

За словами Стефанішиної, будь-які процесуальні дії — «це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина». Вона зазначає, що ставиться до цих подій «спокійно і без зайвих емоцій», а резонанс навколо цієї історії порівняла з «бурею в склянці води».

Стефанішина додала, що значну частину запитань щодо своєї нерухомості вона публічно прокоментувала понад рік тому й передала журналістам документи щодо своєї квартири, «до якої виникали питання». Тож їй «не було і немає чого приховувати».

«Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся», — написала експосол.

Що передувало

5 серпня антикорупційні органи вручили нову підозру експослу України у США Ользі Стефанішиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід у закритому режимі. Деталі справи та те, у чому саме підозрюють Стефанішину, наразі офіційно невідомі.

Але Центр протидії корупції повідомляв, що справа стосується незаконного збагачення. Зокрема, прокурор САП у суді заявив, що Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, і не вказала користування Mercedez, записаним на підлеглого.

За словами прокурора САП, інші особи нібито набували майна за дорученням експосолки. А витрати самої Стефанішиної перевищують її доходи і заощадження — сумарна вартість набутих за півтора року активів становить 13,9 мільйона гривень.

Перед цим, 3 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади — це її «власне рішення, продиктоване особистими обставинами».

Першу підозру Стефанішина отримала у жовтні 2019 року у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Міністерстві юстиції у 2013 році, де фігурує соратниця експрезидента Віктора Януковича Олена Лукаш.