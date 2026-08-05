«Вибачтеся за три дні». В Індії висунули ультиматум Цукербергу і пригрозили судом через видалене відео премʼєра Моді

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Парламентський комітет з питань звʼязку та інформаційних технологій Індії висунув гендиректору Meta Марку Цукербергу триденний ультиматум, вимагаючи вибачень за тимчасове видалення публікації премʼєра Нарендри Моді з Facebook. Якщо вимогу не виконають, Індія може позбавити Meta правового захисту («безпечної гавані») та навіть подати до суду.

Про це повідомляє телеканал News18 з посиланням на джерела.

Інцидент стався після того, як 23 липня Моді опублікував своє перше селфі-відео, у якому звернувся до покоління Z. Він пообіцяв жорстко боротися з витоками екзаменаційних завдань на тлі студентських протестів, очолюваних сатиричною партією «Тарганів Джанта». Спочатку відео зʼявилося в Instagram, а згодом у Facebook, де його ненадовго видалили.

Meta пояснила, що це сталося через технічний збій у системі автоматичної модерації на основі штучного інтелекту. За словами компанії, алгоритм помилково сприйняв оригінальний допис премʼєра як копію іншого контенту. Публікацію швидко відновили, а Meta вибачилася.

Утім, індійський уряд назвав таке пояснення недостатнім. Міністерство електроніки та інформаційних технологій заявило, що якщо причиною справді була технічна помилка, компанія має вдосконалити свої системи, аби подібне не повторилося.

Голова парламентського комітету Нішікант Дубей назвав тимчасове видалення відео «атакою на демократію» і заявив, що публікація представляла не лише премʼєра, але й «голоси 1,4 мільярда індійців».

«Якщо Facebook не вживе заходів щодо людей, винних у цьому інциденті, положення про «безпечну гавань» буде скасовано. Марк Цукерберг буде змушений вибачитися. В іншому разі може бути порушено судову справу», — сказав Дубей.

Також індійський парламентський комітет попередив усі великі соціальні платформи, зокрема Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X і Snapchat, що вони мають суворо дотримуватися індійських законів щодо боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми та контентом, повʼязаним із злочинами проти жінок. Також влада викликала на пояснення керівництво Meta глобального рівня, наголосивши, що питання виходить за межі індійського офісу компанії.