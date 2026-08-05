Від сьогодні Чехія припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку з України

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Martijn Snels / Flickr

Чехія з 5 серпня більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим чоловікам призовного віку з України, якщо вони не підтвердять виконання своїх військових обов’язків. Тобто захист не зможуть отримати військовозобовʼязані, які нелегально перетнули кордон.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Такі зміни передбачає нове рішення Ради Європейського Союзу, яке 4 серпня опублікували в Офіційному журналі ЄС. Документ також продовжує дію тимчасового захисту для українців до 31 березня 2028 року.

Відтепер чоловіки призовного віку, які вперше звертатимуться або повторно подаватимуть заявку на тимчасовий захист у Чехії, повинні підтвердити виконання військового обов’язку через український застосунок «Резерв+». Ця вимога також стосується заяв на отримання захисту для возз’єднання сім’ї.

Водночас нові правила не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії та безперервно його продовжують.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що його уряд давно виступав за посилення умов надання тимчасового захисту. За його словами, нові правила мають скоротити кількість новоприбулих «на десятки відсотків» і зменшити навантаження на систему охорони здоров’я та соціальні служби країни.

Продовження тимчасового захисту до березня 2028 року в Чехії відбуватиметься за вже звичною процедурою: через онлайн-реєстрацію та особистий візит у відділення МВС. Під час продовження вже чинного статусу підтверджувати виконання військового обов’язку не потрібно.

Що таке програма тимчасового захисту ЄС

Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу без довгої процедури надання притулку.

Для українців її вперше активували в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Ця директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.

Тимчасовий захист дає право легально проживати в країні ЄС, доступ до ринку праці, медичну та соціальну підтримку, доступ дітей до освіти, можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 мільйона), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).