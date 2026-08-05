У Києві та області від нічної атаки РФ загинули 17 людей, понад 40 постраждали. Знищені склади «Епіцентру», Rozetka, «Нової пошти»

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Унаслідок масованої нічної атаки Росії у Києві та Київській області в ніч на 5 серпня загинули 17 людей, ще 44 постраждали.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, основною ціллю атаки цієї ночі були склади цивільних підприємств. Це обʼєкти, не дотичні до війни, — зокрема, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Вісім людей загинули на платформі станції «Квітнева» під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався, розповів голова Броварської районної держадміністрації Віталій Бігун в ефірі телемарафону.

Росія також знищила сортувальний центр «Нової пошти» в Києві, повідомили в компанії. Через атаку касетними боєприпасами загинули троє людей — двоє водіїв партнера-перевізника й один працівник підрядної організації. Ще вісім людей зазнали поранень.

«Нова пошта» обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Також російська атака знищила два логістичні комплекси «Епіцентру». У компанії повідомили, що від нічного удару загинув їхній співробітник, ще троє людей постраждали.

Ще росіяни фактично знищили одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні — ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation і повністю вивела з ладу виробничі печі.

У Києві повністю згорів логістичний центр на Віскозній. У Калинівці зруйновані два великі склади та згоріли 20 автомобілів працівників.

«Епіцентр» заявив, що тимчасово переносить виробництво на свої підприємства за кордоном. Для того щоб відновити завод, за попередніми оцінками, потрібно щонайменше півтора-два роки. Масштаб збитків ще підраховують.

Крім того, під удар трьох ракет потрапив найбільший розподільчий центр компанії Rozetka у Броварах. Він обробляв понад сто тисяч замовлень на день, розповіла співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

На тлі цих атак на українські підприємства премʼєр Сергій Корецький заявив, що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств. Мінекономіки отримало відповідні доручення.