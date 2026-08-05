Росіяни вночі запустили по Україні 24 ракети й 115 дронів. Є загиблі та постраждалі, найбільше — на Київщині

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У ніч проти 5 серпня російські війська запустили по Україні 24 балістичні ракети «Іскандер-М», чотири протикорабельні ракети «Циркон» / «Онікс» і 115 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося збити 98 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили.

17 ударних дронів влучили у 26 місцях, у шістьох зафіксували уламки безпілотників. Зокрема, вночі російські війська атакували Київську область. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що найбільше жертв — у Броварському районі, де загинули девʼятеро людей. У Бучанському районі четверо загиблих, ще одна людина загинула у Фастівському.

Росія знищила два логістичні комплекси «Епіцентру». В «Укрзалізниці» повідомили, що у Броварському районі є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів.

У Києві загинула одна людина, ще 26 постраждали. У Голосіївському районі стався витік аміаку, однак загрози для населення немає. Також росіяни атакували Оболонський, Деснянський та Святошинський райони. Виникли пожежі в житлових будинках і складських приміщеннях.

У Чугуєві на Харківщині безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури. Без електрики були понад 13 тисяч людей.