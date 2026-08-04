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Японія заявила, що військова співпраця Китаю, Росії та КНДР посилюється й становить дедалі більшу загрозу для безпеки країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У документі Міноборони Японії йдеться, що Росія і Китай дедалі частіше проводять спільні польоти стратегічних бомбардувальників та військово-морські навчання поблизу Японії. У Токіо вважають, що такі дії є демонстрацією сили та становлять серйозну загрозу для національної безпеки.

У Міноборони нагадали, що в грудні 2025 року китайські та російські бомбардувальники вперше після прольоту над південними островами Японії взяли курс у напрямку Токіо, хоча згодом розвернулися, не входячи в повітряний простір країни. Аналогічний маршрут вони повторили в червні цього року.

У доповіді також підкреслили, що військовий союз Росії та КНДР, укладений у 2024 році, сприяє розвитку північнокорейських озброєнь. Йдеться про швидкий прогрес Пхеньяну у створенні ракет, зокрема гіперзвукових.

За даними Міністерства оборони Японії, у І кварталі 2026 року кількість вильотів японських винищувачів для супроводу китайських і російських військових літаків поблизу країни досягла максимуму за останні три роки.

Окремо Токіо повідомило, що зростає активність китайського та російського флотів. Зокрема, у липні японська влада заявила, що китайський есмінець відкрив вогонь із кулемета в межах економічної зони Японії після спільного проходження з російським фрегатом та ще одним китайським військовим кораблем.

Крім того, вперше до щорічної доповіді включили розділ про розвиток оборонної промисловості Японії. У ньому наголошується на необхідності нарощування виробництва озброєнь, а також розвитку безпілотних технологій і систем зі штучним інтелектом для сучасної війни.