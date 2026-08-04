Euronews: ЄС не зможе запровадити заборону на морські перевезення російської нафти

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Європейський Союз фактично відклав запровадження повної заборони на морські перевезення російської сирої нафти через політичні розбіжності всередині блоку та відсутність підтримки з боку партнерів по G7.

Про це повідомляє Euronews.

Ідею повної заборони на початку року запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, такий крок мав би скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв та ускладнити продаж нафти за кордон.

Різке зростання цін на нафту після ударів США та Ізраїлю по Ірану і блокування руху через Ормузьку протоку посилило позиції країн, які виступали проти заборони. Найбільше заперечували проти такого кроку Греція та Мальта.

Усе тому, що це країни з потужними судноплавними галузями, які традиційно беруть участь у перевезенні російських енергоресурсів. Вони заявляли, що заборона може завдати шкоди європейським компаніям і передати цей бізнес конкурентам з інших країн.

У червні, представляючи 21-й пакет санкцій проти Росії, Єврокомісія вже не пропонувала активувати цю заборону, зосередившись натомість на посиленні обмеження ціни на російську нафту. Водночас країни Балтії, Польща, Данія, Нідерланди, Швеція та Фінляндія продовжують підтримувати заборону морських перевезень російської нафти.