США запровадили нові санкції проти структур Міноборони РФ та російських компаній

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США запровадили додаткові санкції проти низки структур Міністерства оборони Росії, двох російських компаній і п’ятьох громадян РФ.

Про це повідомив Державний департамент США.

Санкції додатково запровадили до Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії (INKSNA). Рішення ухвалили ще 24 липня, а оприлюднили 4 серпня.

До санкційного списку потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ та пов’язані з ним структури, Сухопутні війська РФ і їхні підрозділи, Управління перспективних міжвідомчих досліджень і спецпроєктів Міноборони РФ, а також 1061 Центр матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, під санкції потрапили російські компанії «Гедіон Альфа» та International Invest. Обмеження також запровадили проти п’ятьох громадян Росії: Олександра Приходька, Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика та Сергія Цибарєва.

До переліку також увійшли люди та компанії з Малайзії, Тайваню, Ірану, Сирії, Китаю та Північної Кореї. Обмеження діятимуть протягом двох років.

Санкції передбачають заборону для федеральних органів США укладати контракти з фігурантами списку чи надавати їм будь-яку допомогу. Також їм заборонено купувати американські військові товари, а чинні дозволи на експорт оборонної продукції та технологій призупиняються.