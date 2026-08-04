Reuters: Сирія заявила США, що готова скоротити імпорт російської нафти

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Сирія повідомила США про готовність скоротити імпорт російської нафти у рамках переговорів стосовно її виключення з американського списку держав — спонсорів тероризму.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Впродовж останніх місяців високопоставлені сирійські чиновники повідомили США про свою готовність скоротити імпорт. Водночас співрозмовники журналістів зазначили, що США прямо не ставили пряму умову скоротити закупівлі російської нафти для скасування санкцій.

Сирійський аналітик «Арабського центру сучасних досліджень» Наввар Сабан заявив, що для країни раптово замінити обсяги російської нафти «неможливо за одну ніч без ризику виникнення дефіциту». Він вважає, що довгострокові наслідки для Сирії залежать від альтернативи, яку запропонують США.