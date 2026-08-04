Пентагон офіційно підтвердив, що передає керівництво місією допомоги Україні одній з європейських країн

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David B. Gleason / Flickr

У Пентагоні доручили Європейському командуванню Збройних сил США провести реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні та передати керівництво цієї місії своїм європейським союзникам.

Про це повідомили на сайті Європейського командування США.

Там зазначили, що ці зміни не вплинуть на підтримку України. Провести реорганізацію розпорядився міністр оборони США Піт Гегсет. У США додали, що зміни показують провідну роль Європи в підтримці оборони України впродовж 2025 року.

Європейське командування США зазначило, що зміни також звільнять їхні ресурси для інших глобальних пріоритетів.

Politico 31 липня писало, що Пентагон відмовляється від керівництва Групою сприяння безпеці України, яке базується в Німеччині. Джерела журналістів казали, що цей крок означатиме, що США більше не допомагатимуть формувати вигляд майбутньої армії України.