Уряд призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони

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Кабінет міністрів України призначив Миколу Швидкого ще одним заступником міністра оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Тимчасово виконуючий обовʼязки міністра оборони Євгеній Хмара сказав, що завданням Швидкого буде посилити практичну взаємодію Міноборони з військом. Також йому потрібно буде координувати роботу між Міноборони, Генштабом ЗСУ та головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

За словами Євгенія Хмари, «рішення Міноборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони».

Раніше, 29 липня, уряд призначив Любов Галан та Сергія Боєва новими заступниками міністра оборони. Боєв став заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Він уже двічі був на цій посаді — з жовтня 2024 року по квітень 2025 року та з лютого до липня 2026 року.

Галан буде відповідати за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони. Вона правозахисниця, засновниця та очільниця центру для військовослужбовців «Принцип».