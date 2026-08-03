Україна ввела санкції проти 23 компаній та 20 людей, які повʼязані з російським ВПК та силовими структурами

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Президент Володимир Зеленський підписав указ та ввів санкції проти 23 компаній та 20 людей, які повʼязані з російським військово-промисловим комплексом та силовими структурами.

Про це йдеться в указі № 704/2026.

Під санкції потрапила фірма «Кідма Тек» — вона виготовляє оптичні прилади, засоби ППО та реактивні системи залпового вогню. Також ця компанія ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Ще під обмеженнями — завод імені Морозова (він входить до структури підсанкційного «Ростеха»). На заводі виробляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема для «Іскандер-М». Також під санкції потрапила компанія «Спецелектронкомплект» — вона залучена до виробництва керованих авіаракет.

Окрім того, санкції торкнулися компанії «Аурум» (вона постачає РЕБ і дрони) та російських ІТ-підприємств, які створюють цифрові рішення і програми інформбезпеки для державних і приватних замовників.

Також Україна ввела санкції проти фірми «Салют-27», яка розробляє та виробляє напівпровідникові прилади. Серед інших, під обмеження потрапили підприємства «Еквант», «ОборонСталь», «БПЛА-Урал», «Інфорсер Інжиніринг» та «Бориславська нафтова компанія».

Ще в санкційному списку — Каріна Баринова (директорка компанії «Аурум»), Олександр Васильєв (російський військовий) та Рішат Газізов (керівник оборонної фірми).