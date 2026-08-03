Президент Зеленський призначив Вікторію Ляліну-Бойко представником України в ЮНЕСКО
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Президент Володимир Зеленський підписав указ та призначив Вікторію Ляліну-Бойко представником України в ЮНЕСКО.
Про це йдеться в указі № 703/2026.
Ще президент підписав указ та звільнив попереднього постійного представника України при ЮНЕСКО Вадима Омельченка.
Окрім того, Зеленський звільнив низку послів, зокрема:
у Тунісі та Лівії — Володимира Хованця;
в Австрії — Василя Химинця;
у Таджикистані — Валерія Євдокимова;
у Киргизстані — Валерія Жотвенка;
у Сінгапурі та Брунеї — Катерину Зеленко.
- Цього ж дня Зеленський підписав указ та звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Стефанішина заявила, що це було її рішення.