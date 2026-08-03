Президент Зеленський призначив Вікторію Ляліну-Бойко представником України в ЮНЕСКО

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Президент Володимир Зеленський підписав указ та призначив Вікторію Ляліну-Бойко представником України в ЮНЕСКО.

Про це йдеться в указі № 703/2026.

Ще президент підписав указ та звільнив попереднього постійного представника України при ЮНЕСКО Вадима Омельченка.

Окрім того, Зеленський звільнив низку послів, зокрема:

у Тунісі та Лівії — Володимира Хованця;

в Австрії — Василя Химинця;

у Таджикистані — Валерія Євдокимова;

у Киргизстані — Валерія Жотвенка;

у Сінгапурі та Брунеї — Катерину Зеленко.