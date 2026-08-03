Президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський підписав указ та звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в США.

Про це йдеться в указі № 696/2026.

«Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше... Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом», — пообіцяла Стефанішина.

Ольга Стефанішина обійняла посаду посла 27 серпня 2025 року. До цього вона була уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Також у 2020 році вона була віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А у 2024 році також стала міністеркою юстиції та обіймала цю посаду до відставки уряду 16 липня.

Наприкінці липня цього року Стефанішина заявила, що Зеленський не хоче, щоб вона йшла з посади. До цього у медіа писали, що Стефанішина не декларує майно — вона ж цю інформацію спростувала та сказала, що «всі, хто знаходиться у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах». Водночас вона готова повернутися до України, щоб «представити аргументи».

Хто буде новим послом України в США, поки не відомо.