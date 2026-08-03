Bloomberg: У липні Бельгія збільшила імпорт російського СПГ через ситуацію на Близькому Сході

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Бельгія у липні стала повністю залежати від імпорту зрідженого природного газу з Росії. Основною причиною стало скорочення поставок до Європи через перебої в судноплавстві в Ормузькій протоці.

Про це пише Bloomberg.

Однак дані відстеження суден свідчать, що загальні обсяги імпорту зрідженого природного газу до Бельгії у липні скоротилися на понад 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Країна закупила близько 0,4 мільйона тонн російського СПГ. Крім того, Бельгія отримує трубопровідний природний газ із Норвегії та Великої Британії.

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала на 16% більше російського СПГ, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума закупівель сягнула €5,96 мільярда. Найбільшими покупцями, за даними німецької організації Urgewald, стали Франція, Бельгія та Іспанія.

Востаннє Росія була єдиним постачальником природного газу до Бельгії на початку 2021 року, коли країни Євросоюзу лише починали відновлюватися після пандемії COVID-19 — ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.