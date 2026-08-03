У шкільній програмі Литви хочуть замінити російського Ломоносова на українського Тараса Шевченка

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Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував виключити зі шкільної освітньої програми твори російського письменника Михайла Ломоносова, а натомість додати українського поета Тараса Шевченка.

Про це пише литовський мовник LRT.

Він запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми, щоб внести в них зміни і «більше не навчати литовських школярів патріотизму та громадянськості за текстами Михайла Ломоносова, письменника, який прославляв російські імперські війни».

Водночас він вважає, що твори Шевченка навчали б школярів «ідентичності української нації за текстами, які її створили».

У міністерстві стверджують, що твори Ломоносова є в програмі з рідної мови та літератури російської національної меншини. У відомстві заявили, що розглянуть цю пропозицію та ухвалять рішення до кінця серпня.