У шкільній програмі Литви хочуть замінити російського Ломоносова на українського Тараса Шевченка
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / SilvanBachmann
Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував виключити зі шкільної освітньої програми твори російського письменника Михайла Ломоносова, а натомість додати українського поета Тараса Шевченка.
Про це пише литовський мовник LRT.
Він запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми, щоб внести в них зміни і «більше не навчати литовських школярів патріотизму та громадянськості за текстами Михайла Ломоносова, письменника, який прославляв російські імперські війни».
Водночас він вважає, що твори Шевченка навчали б школярів «ідентичності української нації за текстами, які її створили».
У міністерстві стверджують, що твори Ломоносова є в програмі з рідної мови та літератури російської національної меншини. У відомстві заявили, що розглянуть цю пропозицію та ухвалять рішення до кінця серпня.
- Михайло Ломоносов створював імперські міфи про «давнє походження» росіян. Так він хотів виправдати майбутні напади Росії на інші держави. Також Ломоносов був реформатором російської мови та істориком. Проте у другому питанні він вважав, що потрібно показувати Росію лише великою країною та замовчувати темні сторінки історії РФ. Окрім того, Ломоносов працював і у сфері освіти РФ — розробив проєкт Московського університету та був одним із засновників словʼянської школи.